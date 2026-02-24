Стоил Цицелков във Facebook.
"Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува.
Кой, как и при какви условия провежда и наблюдава избори в България е решение само и единствено на българските власти. В цитирания период съм работил за множество европейски и международни организации, което няма абсолютно никакво отношение към ЦИК. Основен принцип на международното изборно наблюдение е независимостта.
Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР. Обяснявам това популярно, за да ме разбере и четиригодишно дете, защото явно нивото е такова.
Казвам, че това е политическа атака, защото е недопустимо дори да предположим, че подготвени юристи, чиято единствена отговорност е да организират и гарантират изборите, не разбират собствените си правомощия и обхвата на юрисдикцията си. Още по-недопустимо е да не осъзнават колко нищожно и юридически абсурдно е желанието им да изискват вътрешни административни данни от независими организации.
Не бих желал да отделям повече време на този въпрос. Очакват ни сложни избори с много подводни камъни и е крайно време хората, които получават средно по 171 000 лв., да започнат да си вършат работата. След проверката на Конституционния съд стана ясно, че не я вършат добре. Това не са лични грешки от миналото, а реални нарушения, които се отразяват на състава на парламента.
За цялата сюрия хора, които имаха нужда от тези редове, но твърдят, че са юристи: вие сте "йористи“ и правна лудост с удоволствие ще ви включи в класацията за 2026 г.
Само за финал ще допълня, че ръководството на ЦИК няма право да кадрува в ОС към ЦИК, нито в РИК, ОИК или СИК. (напомням само) Въпреки това, по времето когато бях председател, те успешно бламираха включването на нови членове чрез дейното си бездействие, нарочно и неоправдано, в нарушение на собствените им правила.
Иначе са много морални и никога не се пие алкохол.
Това са последните ми думи по темата. Оттук нататък ще споделям градивни и структурни предложения как да предотвратим това да ни се случи отново след изтичането на мандата или оставката на част от този състав."
