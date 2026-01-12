Едно честно и добро гласуване е съвкупност от технология плюс нормативна рамка и наказателна отговорност за тези, които не я спазват. И технологията, и хартиите могат да дадат сигурно гласуване с добри правила и с добре обучени членове на комисии. Това каза в предаването "Метроном“ на Радиоизборният експерт Стоил Цицелков – учредител и член на Обществения съвет към ЦИК.По думите му големият проблем на българина е липсата на доверие – едните не вярват на машини, другите на хартии. И това недоверие води до недоверие и в тези, които избираме."Тези машини, които вече сме купили, биха могли да дадат по-добри резултати, ако ги ползваме целесъобразно, т.е. ако използваме целия им потенциал,“ каза той, като обясни, че въвеждането на машинното гласуване е било в отговор на желанието да се премахнат изключително големия брой недействителни бюлетини. Машините не позволяват невалиден глас, намаляват грешките в протоколите и съкращават времето на преброяване и предаване на резултатите от изборите, посочи гостът."Призовавам политиците просто да си влязат в ролята и да се загледат във всички останали аспекти от изборния процес, защото проблемът не е само технологиите.“Цицелков е категоричен, че трябва хората да гласуват масово, само така според него купеният вот ще се размие и няма да обърне посоката на нашата ориентация и интереси."Ние сме прекалено малка държава някакви лични, егоистични партийни дрязги да ни отклоняват от нашата цел. Така че в този кратък срок, която и технологии да си изберат, призовавам за прозрачност и за по-голямо участие. Хората, които участват в процеса, гарантират изборите. Ако партиите пратят подготвени и адекватни хора в тези 12 000 секции, проблеми няма да има,“ категоричен е гостът.