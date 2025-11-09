Новини
Стефани вече е у дома със семейството си
Автор: ИА Фокус 09:10Коментари (0)91
©
20-годишната Стефани, която се издирваше повече от два дни, вече е у дома.

Около 19:30 часа снощи Стефани сама слиза от планината. Открита е в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние, потвърдиха за bTV от Планинската спасителна служба и пресцентъра на МВР.

По наша информация веднага е откарана в 4. районно управление. Там е майка ѝ, както и близки и приятели на семейството. Сред тях е и Мариян, който идва от Казанлък за да помага.

“От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина, защото това е много радостна новина. Детето ти да е живо след 3 дни в планината", Мариян Жеков, приятел на семейството.

На място пристига и екип на Спешна помощ, за да прегледат Стефани, която повече от два дни е била сама в планината - без телефон, лични документи, пари и челник, с който да се ориентира в тъмното.

“Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4-то районно и отзивите са, че е добре физически", посочва Мариян.

В издирвателната акция се включиха над 40 спасители от планинската служба, униформени от столичната полиция и десетки доброволци.

Едно огромно благодаря на тия хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша.

"Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян.

След разговор с полицията и медицинският преглед Стефани и семейството ѝ се прибраха в къщи.

Още по темата: общо новини по темата: 3
08.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »






