|Стефани вече е у дома със семейството си
Около 19:30 часа снощи Стефани сама слиза от планината. Открита е в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние, потвърдиха за bTV от Планинската спасителна служба и пресцентъра на МВР.
По наша информация веднага е откарана в 4. районно управление. Там е майка ѝ, както и близки и приятели на семейството. Сред тях е и Мариян, който идва от Казанлък за да помага.
“От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина, защото това е много радостна новина. Детето ти да е живо след 3 дни в планината", Мариян Жеков, приятел на семейството.
На място пристига и екип на Спешна помощ, за да прегледат Стефани, която повече от два дни е била сама в планината - без телефон, лични документи, пари и челник, с който да се ориентира в тъмното.
“Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4-то районно и отзивите са, че е добре физически", посочва Мариян.
В издирвателната акция се включиха над 40 спасители от планинската служба, униформени от столичната полиция и десетки доброволци.
Едно огромно благодаря на тия хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша.
"Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян.
След разговор с полицията и медицинският преглед Стефани и семейството ѝ се прибраха в къщи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
