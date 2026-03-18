Стефан Янев коментира в ефира на NOVA ескалиращото напрежение в Близкия изток и отражението му върху сигурността на България. Той призова да не се плашат гражданите с твърдения за пряка заплаха.
"Нека да не плашим хората, че има пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност. Оценката на рисковете е много отговорен процес на базата на сериозен анализ и след като кабинетът разполага с цялата информация, нека приемем, че тяхната оценка е правилна", заяви Янев.
Според него е време да се излезе от стереотипа, че сигурността е само военна и вътрешна. "Сигурността е и икономическа, и енергийна, и въпрос на дипломация. Чрез дипломатически ходове могат да се смекчават отделни ефекти", допълни той.
Енергийната сигурност и лидерството на Европа
Янев посочи, че настоящите конфликти са индикация за пренареждане на световните отношения, включително основните маршрути за пренос на енергия, стоки и търговия. Според него Европейският съюз е "големият губещ" в тази ситуация.
"Европа, благодарение на своето, меко казано, грешно лидерство, е способна да произвежда хубави лозунги, но малко практически решения. Големият проблем е в енергийната сигурност – на базата на лозунги се отказваме от наличен евтин ресурс, цитирам руски газ и нефт. Конкурентоспособността на европейската икономика е застрашена, тя е оголена напълно", коментира бившият министър. Той подчерта, че прагматизмът изисква всяка държава, включително България, да отстоява националните си интереси чрез гарантиране на енергийна стабилност и развитие на бизнеса.
Криза на доверието в НАТО
По отношение на военния инструмент на сигурността, който за България зависи от членството в НАТО, Янев отбеляза наличието на криза на доверие между съюзниците. Той даде за пример реториката на Доналд Тръмп и факта, че действията в Иран не са били обсъждани предварително в Алианса.
"Тази война не започна със съгласие между страните членки в НАТО, тя започна със съгласие между Израел и САЩ. НАТО изобщо не е стояло пред въпроса участваме ли или не", обясни той. Янев допълни, че предстои да се види дали обявената визита на Тръмп в Китай ще се състои, или ще бъде отложена, тъй като на американския президент му трябват "карти в ръката", а бърза победа в Иран или Венецуела не се е случила.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.