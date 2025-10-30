ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стефан Груев: Ако предложението месечното потребление над 10 кубически метра вода да се облага с по-висока цена остане, ще се наложи да излезем на улиците
Обединените пенсионерски съюзи излязоха с декларация, в която изразяват категорична позиция срещу въвеждането на такса "Водомер“ и срещу ограничението за месечно потребление, но за момента няма реакция от страна на управляващите, заяви той.
Стефан Груев коментира заложените в Бюджет 2026 параметри, касаещи пенсионерите. Повече от 800 000 български пенсионери живеят на границата на бедността, отбеляза той. "Още повече ще спаднем в стълбицата на възможности за нормален живот, ако се приеме предложение за 7% увеличение на пенсиите“, смята той.
Трябва да се даде възможност пенсионерите активно да продължават трудовия си живот и след навършване на пенсионна възраст, ако имат такова желание.
"В света се добиват над 15 трилиона долара от пенсионерското съсловие. Ние сме 1/3 от населението в нашата страна и е крайно необходимо да има законодателство, което да ни даде възможност да продължаваме активно да участваме на трудовия пазар в България. Може да се потърси възможност пенсионерите да се преквалифицират, но трябва да се създаде такава система. От малко над 2 милиона, около 400 000 сме с висша квалификация, годни да работим, но държавата не създава необходимите условия. Ние имаме готовността да предложим такава система, но държавата не я търси и не я иска“, подчерта Стефан Груев.
Обединените пенсионерски съюзи организираха срещи в парламента с парламентарно представените партии, с изключение на "Възраждане“, за включването на организацията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. "Всички изразиха готовност да съдействат. За да бъдем членове на Тристранката, която трябва да стане Четиристранка, обаче са необходими законодателни промени. Никой не се наема да ги направи“, обясни Груев.
