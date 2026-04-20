6860 души в област Благоевград са дали гласа си за Стефан Апостолов от листата на коалиция ГЕРБ-СДС.

Синът на кмета на Симитли Апостол Апостолов изпреварва по преференции водачът на листата и бивш министър-председател Росен Желязков, показват данните на РИК-Благоевград.

В профила си във Facebook бъдещият депутат написа:

"ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ казвам от сърце на всички вас - на тези 6860 човека, които ме подкрепихте и този път! Направихте го, защото вярвате в мен и знаете, че никога няма да предам вашето доверие! Искам да благодаря и на вас, жителите на община Симитли, защото отново доказахме, че сме задружни! А когато сме обединени, успяваме във всичко!Все така ще съм с вас и заедно ще вървим напред за доброто на нашата община и на Благоевградска област!"