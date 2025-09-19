ЗАРЕЖДАНЕ...
|Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
През 2023 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са:
"Болест/Здравна грижа“ - 9 230.3 млн. лева;
"Инвалидност“ - 3 659.1 млн. лева;
"Навършена възраст/Старост“ - 15 572.0 млн. лева;
"Наследници“ - 2 054.5 млн. лева;
"Семейство/Деца“ - 3 251.0 млн. лева;
"Безработица“ - 642.3 млн. лева;
"Жилищни нужди“ - 0.62 млн. лева;
"Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 457.3 млн. лева.
Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2023 г. заемат разходите по функция "Навършена възраст/Старост“ (44.7%) с основен компонент "разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция "Болест/Здравна грижа“ (26.5%) и "Инвалидност“ (10.5%).
