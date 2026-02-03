ЗАРЕЖДАНЕ...
Статистиката с предварителни данни за инфлацията у нас – очаква ръст при храните и услугите от малката кошница
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
Според експресната предварителна оценка на НСИ през януари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.6%, а годишната инфлация да бъде 2.3%. През януари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (3.7%), "Застрахователни и финансови услуги“ (1.9%) и "Услуги на ресторанти и хотели“ (1.7%). Намаление се очаква в групите: "Облекло и обувки“ (-4.2%) и "Транспорт“ (-0.4%).
Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)
Според експресната предварителна оценка на НСИ през януари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.6%, а годишната инфлация да бъде 3.0%. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат:
– хранителни продукти - увеличение с 0.9%;
– услуги - увеличение с 0.7%.
Без промяна остават цените в група "Нехранителни стоки“.
