ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Статистиката показва: Режийните за дома скочиха с 16.7% за година, а данъците с близо 20 на сто
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.3%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (7.6%). Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.1 процентни пункта, от самостоятелна заетост - с 0.3 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.8 процентни пункта.
В номинално изражение през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят, както следва:
– от работна заплата нарастват от 1 808 на 2 110 лв. (с 16.7%);
– от самостоятелна заетост се увеличават от 235 на 275 лв. (със 17.0%);
– от пенсии се увеличават от 935 на 1 023 лв. (с 9.4%);
– от социални обезщетения и помощи намаляват от 71 на 55 лв. (с 22.0%).
През второто тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.7%, а делът на дохода от натура - 0.3%.
Разходи на домакинствата
Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е 3 157 лв. и се увеличава с 11.7% спрямо същия период на предходната година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15.9%), за жилище (14.7%), и за транспорт и съобщения (11.0%).
Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0.6 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1.1 процентни пункта, за жилище - с 0.7 процентни пункта, а за здравеопазване намалява с 1.1 процентни пункта.
Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:
– за храна и безалкохолни напитки нарастват от 835 на 951 лв. (с 13.9%);
– за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 109 на 130 лв. (с 18.5%);
– за облекло и обувки нарастват от 112 на 113 лв. (с 0.4%);
– за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 397 на 463 лв. (с 16.7%);
– за здравеопазване намаляват от 181 на 167 лв. (със 7.9%);
– за транспорт и съобщения нарастват от 325 на 349 лв. (със 7.4%);
– за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 170 на 204 лв. (с 19.8%);
– за данъци и социални осигуровки се увеличават от 418 на 500 лв. (с 19.5%).
Потребление на домакинствата
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. се променя в сравнение със същия период на 2024 г., както следва:
Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци - от 20.2 на 21.0 кг, на месо - от 10.1 на 10.7 кг, на плодове - от 12.0 на 12.4 кг, и на кисело мляко - от 7.2 на 7.6 килограма.
Намаление има при потреблението на сирене - от 2.9 на 2.7 кг и на олио - от 2.5 на 2.3 литра.
Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: