Статистиката отчете значителен ръст на бизнес климата у нас
Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 3.0 пункта (от 12.5% на 15.5%), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.
През януари 2026 г. средното натоварване на мощностите е 74.6%, което е с 0.8 пункта под нивото от октомври 2025 г., като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности. Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Относно продажните цени в промишлеността 77.8% от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.
Строителство. През януари съставният показател "бизнес климат в строителството“ се покачва с 4.8 пункта (от 11.0% на 15.8%) в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за нови поръчки през следващите шест месеца също са в посока на увеличение, а очакванията за дейността през следващите три месеца са благоприятни. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.
Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 2.2 пункта (от 24.7% на 26.9%) главно поради оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче очакванията им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са резервирани. Най-сериозните пречки за дейността на предприятията остават свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостига на работна сила. По-голяма част от търговците на дребно очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.
Услуги. През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите“ нараства със 7.2 пункта (от 4.2% на 11.4%) в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца също се подобряват. Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 50.7 и 41.3% от предприятията. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.
