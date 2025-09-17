ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании
"Crossroads е част от световния формат Startup World Cup, провеждан в повече от 150 държави, в които се организират регионални кръгове. Победителят във всеки турнир представя страната в Сан Франциско и се бори за инвестиция от 1 милион долара. Участието в турнира Startup Crossroads е напълно безплатно, а кандидатите са оценявани от независимо жури", обясни Преслав Бобев.
Crossroads дава възможност на българска стартъп компания да излезе на голямата световна сцена, допълни той.
Преслав Бобев призова институциите и Община София да подкрепят събитието.
"Трябва да са там, защото това събитие не е на стартъпите, а на България и на Община София. То позиционира Община София. То ще доведе няколкостотин човека, които ще са туристи, ще харчат пари. Могат да се включат общините, Агенцията за малки и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, банки. Те са там, за да подкрепят подобни инициативи. Това развива икономиката“, добави той.
Организатор на събитието тази година е Огнян Василев. "Тази година ще направим хакатон за изкуствен интелект за 500 души. Имаме много гости от чужбина, от съседните държави също идват стартъпи – от Македония, Гърция, Румъния, Молдова, и много инвеститори – от Западна Европа, САЩ и Близкия изток. Каним много хора от бизнесите и от индустрията, които могат да видят над какво работят стартъпите и да им кажат биха ли купили това нещо или не“, разказа той.
Кандидатурите на участниците ще бъдат разгледани от комитет.
"Ще изберем топ 40, които ще имат възможността да се представят на сцена. От тях ще се изберат топ 10, сред които журито ще прецени кой да е единият, който отива в Сан Франциско“, обясни Огнян Василев.
Кандидатстването ще бъде затворено на 1 октомври. "Имаме две седмици, в които ще се чуем със стартъпите, за да проверим интереса от тяхна страна, да изберем по-добре идеята, и ще им предложим поне една сесия с реален предприемач, който да ги насочи малко как да се позиционират, как да говорят, как да се подготвят, за да могат да са по-успешни“, допълни организаторът на събитието.
Състезанието ще се проведе от 17 до 19 октомври в НДК.
По думите на Василев все повече институции и компании припознават събитието и го подкрепят. "Тази година се радваме изключително много, че ще имаме компании като Google на сцената, Amazon Web Services“, сподели той.
България вече има своите "еднорози“ – Payhawk на Христо Борисов, Shelly на Group Димитър Димитров, който също ще гостува на сцената на Crossroads. "Има изключително много примери за много успешни българи, които са предприели нещо извън границите на България. За тях, за съжаление, не чуваме достатъчно. Някои от тях ще са наши гости и ще работят активно с екосистемата“, допълни Огнян Василев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: