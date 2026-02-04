Жечо Станков по време на изявление в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.
"Всеки случай ще бъде разгледан по отделно. Ще обърнем специално внимание от гледна точка на това дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период", обясни министърът.
Той подчерта, че ще влязат много внимателно в детайла за качеството на електроснабдяване. Станков обърна внимание, че ще приложат цялата строгост на закона.
"На база на анализа, на който направихме миналия месец, януари месец в сравнение на декември имаме повишение на консумация на електрическа енергия в зависимост от различните региони - между 15 - 30%. През януари постигнахме нива на консумация на електрическа енергия на територията на страната 8200 MW/h, което за последен път е виждано през далечната 1986 г.", обясни той.
Министърът увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба.
