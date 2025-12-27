ЗАРЕЖДАНЕ...
Старт на зимния сезон в Боровец
В продажба ще се предлагат само двупосочни билети за кабинков лифт "Ястребец“ и "Ситняково експрес“, които ще важат и за целодневен достъп до ски влека.
Днес в деня на официалното откриване на зимния ски сезон 2025/2026, цената на двупосочните билети за деца ще бъде 1 лев, а за всички останали – с 50% отстъпка, а от 28.12 билетите ще се предлагат на редовни цени.
А по случай 130-годишнината на Боровец ще има 130 безплатни урока и 130 безплатни екипировки за гостите.
