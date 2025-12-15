ЗАРЕЖДАНЕ...
Старт на консултациите при президента точно в 10 часа
Припомняме, че това се слува след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.
Първи при държавния глава ще бъдат представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
След това - от 11.30 часа – на "Дондуков" 2 ще дойдат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.
