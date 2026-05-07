Депутатите от 52-рото Народно събрание официално започват работа днес, припомня ФОКУС.

В програмата е предвидено да разгледат проект за решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на новия парламент.

Предстои и изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките (в това число фискален резерв), възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини (размер на текущо дължимите средства, общо и по общини), както и риска от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи.

ФОКУС припомня, че днес в 17:00 президентът ще връчи мандата за съставяне на кабинет на "Прогресивна България".