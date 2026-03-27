Председателят на "Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент и евродепутат от "Възраждане“, Станислав Стоянов, коментира началото на срещите по тазгодишния доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към присъединяване към Европейския съюз, като изрази тревога за защитата на българската позиция в Брюксел.Стоянов заяви, че българските докладчици в сянка, отново се оказват в позната ситуация, в която на практика сами трябва да отстояват българския национален интерес. Той обърна внимание на активното присъствие на външния министър на Северна Македония в Европейския парламент и подчерта, че дипломатът е провел лични срещи с всички докладчици, с изключение на българските представители, непосредствено преди обсъжданията по доклада - факт, който е потвърден публично чрез негови изяви в социалните мрежи."Брюксел е гарант за т. нар. френски компромис от 2022 г. и това беше причината България да отблокира процеса по присъединяване на Република Северна Македония. Договорът за добросъседство с двата протокола към него е неотменна част от преговорната рамка“, заяви Стоянов и подчерта, че тези ангажименти трябва да бъдат стриктно спазвани.Той изрази сериозно безпокойство от липсата на активна и навременна ангажираност от страна на българското Министерство на външните работи в хода на дискусиите и заяви, че вместо да защитава българската позиция на място в Европейския парламент, българският външен министър поставя акцент върху публични изяви и комуникационни инициативи, които не водят до реални резултати в защита на националния интерес."Очакваме българският външен министър да прояви необходимата отговорност и да предприеме своевременни действия в защита на българската позиция“, заяви Стоянов, подчертавайки, че темата за разширяването на ЕС и отношенията със Северна Македония изисква активна дипломация и последователност в отстояването на поетите ангажименти.