Станислав Попдончев, БСК: Увеличението на данък дивидент много ще увреди интересите на българските предприятия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:54Коментари (0)41
©
Нарастващата административна тежест върху бизнеса и двойното увеличение на данък дивидент влошават бизнес средата и отблъскват инвестициите и предприемачеството. Това е позицията на работодателските организации, които са изненадани от разписаните мерки в бюджета 2026.

Заложеният скок в данък дивидент със 100% е неочаквана мярка за работодателите, тъй като не е бил заложен в средносрочната бюджетна прогноза, предава БНТ.

Промяната ще затрудни инвестициите и предприемачеството, без да постигне по-голяма събираемост, прогнозират в бизнеса.

Станислав Попдончев - зам.-председател и главен финансов директор на БСК: Данъчната система е едно от малките предимства, които има България за привличане на чуждестранни инвестиции пък и за частни, вътрешни в това число. Не можем да разберем защо се опитваме да отрежем единствения клон, на който може да стоим в момнета. Няма как с увеличението на който и да е данък да постигнем по-висока данъчна събираемост или по-голяма склонност към плащания на данъци. Считаме, че това много ще увреди интересите на българските предприятия.

Александър Нуцов - директор "Стратегии и политики" в БЕСКО: Получава се двойно облагане. Бизнесите плащат корпоративен данък печалба, от друга страна 5% данък дивидент, който сега ще се вдигне допълнително. Това е лош сигнал към инвеститорите и хората, които инвестират и в компании, и на борсата както и за предприемачеството въобще.

Увеличената ставка ще се отрази негативно на бизнес средата и предприемачеството, защото касае пряко фондовете за рисков капитал и инвеститорите. Още повече компании ще бъдат засегнати от задължението да се използва само софтуер за управление на продажбите в търговски обект, който е одобрен от приходната агенция, в период, когато се случва и двойното обозначение в лева и евро на стоки и услуги. Мерките може да доведат и до допълнителна инфлация.

Станислав Попдончев - зам.-председател на БСК и главен финансов директор: Имаме индикация от производителите на софтуер, че възнамеряват да увеличат и цените за поддръжка на софтуерите, ако бъдат задължени тези софтуери да бъдат лицензирани в НАП.

Александър Нуцов - директор "Стратегии и политики" в БЕСКО: Може да очаквам още инфлация и мога да дам пример. Вчера си говорих с голям предприемач в технологична компания с няколко хиляди служители и той е изчислил, че в целия си пакет промени, който се предлага през бюджета около 4 млн. лв. разходи ще паднат на компанията. 2.5 млн. при служителите и още около 2-3 млн. за компанията, за да компенсира тежестта, която ще падне върху техните служители. Сами може да си представите колко конкурентни ни правят предлаганите промени.

Одобреният от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект трябва да се въведе най-късно от 1 април следващата година.

