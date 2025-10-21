ЗАРЕЖДАНЕ...
|Станислав Ляушкин: Лични данни не трябва да се предоставят в никакъв случай по телефона
Киберсигурността е защита на информация, мрежи и устройства срещу неоторизиран достъп. "Почти целият ни живот днес е онлайн – банкиране, медицина, всичко е онлайн“, посочи той.
По-голямата част от кибератаките се правят с цел кражба или печалба на пари, друга част – за забавление, а трети са част от т.нар. хибридни атаки.
Фишинг атаките, откраднатите пароли през имейли, DDoS атаките са масови и насочени към всички.
"Не трябва да се доверяваме на имейли от различни институции, които искат от вас някаква информация. Лични данни не трябва да се предоставят в никакъв случай по телефона. Това е класически социален инженеринг. Не трябва да кликваме по линкове, трябва редовно да променяме паролите си, а най-добре е да използваме двуфакторна идентификация. Задължително трябва да правим резервни копия на нашите данни, защото ако получим зловреден софтуер, той криптира данните на телефона и компютъра“, обясни киберекспертът.
Изкуственият интелект дава на киберпрестъпниците нови инструменти. Видеообаждания в социалните мрежи или приложения от непознат номер трябва да заострят вниманието на потребителите, предупреди Ляушкин.
"Това е комбинация от днешните модерни технологии, изкуствен интелект и социален инженеринг“, добави той.
Сред най-големите киберпрестъпления тази година са кражбата на десетки милиони записи от CRM система на голяма американска компания. "Подобни атаки са редовни, но при тази беше интересно, че бяха откраднати десетки милиони записи“, поясни Ляушкин.
"Една от най-големите кибератаки, която за щастие е била предотвратена, е била насочена срещу водоснабдителната система на един полски град", допълни той.
