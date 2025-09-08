ЗАРЕЖДАНЕ...
Станислав Бачев: Да се говори за устойчиво разведряване между САЩ и Русия е наивно
САЩ и Русия вече не могат да бъдат разглеждани като отделни геополитически сили без своите съюзници, добави той. "Блоковете вече са ясно оформени като участници, като цели и като принципи, от които няма да бъде отстъпено. Цялата дипломатическа, икономическа и политическа активност в последно време показва това“, обясни Бачев.
По думите на международния анализатор американският президент Доналд Тръмп е допуснал фундаментална грешка с организираната от него среща с руския президент в Аляска. "Организирането на среща в САЩ от САЩ, в която преговарят САЩ и Русия, показват истинското ниво на този конфликт. Той де факто направи признание, че САЩ са страна в конфликта с Русия. Не просто участник, а основна страна, защото споразумения от такъв калибър се сключват между равни или близки по мощ държави. С този ход Тръмп буквално легитимира нещо, което е в обратна посока на цялата реторика на САЩ и НАТО. Това е един от провалите на Тръмп – той сам се вкара в ситуация да признае, че те са страна в конфликта, а после се опита да се измъкне и от това, като каза, че в крайна сметка зависи от Зеленски дали ще приеме условията“, припомни Бачев.
Според него американският елит и управляващите вече осъзнават грешката на администрацията на Тръмп. Показателно е и преименуването на Департамента по отбрана в "Департамент по войната“. "Това е прецедент от 80 години насам. Започва едно осъзнаване, че има два избора – или да се признае загуба, или да се върви към ескалация, която евентуално да даде по-добри условия за преговори“, смята Бачев.
Той отбеляза, че цената на международното злато бележи нови върхове, а доларът губи своята сила. "Подобни скокове, и то продължителни, се случват или преди война, или преди големи геополитически сътресения“, добави международният анализатор.
Според него светът е в навечерието на ескалация на два фронта – украинския и иранския. "Смятам, че предстои нов етап на войната на Израел и САЩ срещу Иран. Има сериозни настроения и желание този път Иран да нанесе изпреварващ удар, но мисля, че ще изчака да бъде ударен отново“, прогнозира Бачев.
Европа от своя страна също се готви за ескалация на конфликтите, като увеличава военната и производствена си инфраструктура в Унгария, в Румъния и в България. "Свидетели сме и на опити за тилово осигуряване – френските болници се подготвят за работа във военни условия. Преди седмица бе обявена нова сделка по продажба на ракети с разширен обхват от САЩ на Украйна през европейски посредници. Преди месец за първи път от много години беше прехвърлено ядрено оръжие от САЩ във Великобритания. Никой не прави подобна подготовка, защото войната свършва. Напротив – очаква се изместване на фронта. Още повече че когато се напомпва военната индустрия и военно-промишленият комплекс, това се прави и за да се прикрие реалното състояние на западните общества“, коментира Бачев.
По думите му в този период на дълбока и системна промяна в света България е в състояние на национална катастрофа. "Ние сме в обществена, социална и политическа катастрофа, но по-лошото е, че тя е и духовна“, допълни Станислав Бачев.
