Войната в Близкия изток поне за мен е световна и следователно, последиците от ние ще бъдат фундаментални за целия свят. Първо за целия регион, но и за целия свят.Това е голямата картина. В по-близко време тази война е политическият край на Тръмп. Това каза геополитическият анализатор Станислав Бачев вна"Конфликтът в Иран ще преобрази фундаментално не само Близкия изток, но и света. Това е необявена световна война, която се различава от предходните като начин на водене и като характер, но моделът на изграждане на противопоставящите се страни и блокове е сходен, както в Първата световна война", коментира Станислав Бачев.Войната е за преразпределение на ресурси и пътища, но в дълбочина тя е духовно-цивилизационна и това я отличава от предходните, добави той.По думите му САЩ не са били подготвени за война с Иран и нямат стратегия за нея. "Те очакваха бърза смяна на режима, но това очакване беше провалено и вече изцяло изчезна от реториката. За една седмица коренно се промениха както целите, така и сроковете за изпълнение на тези цели. Вече започна отрезвяване, което личи не само от действията, но и от изказванията на президента, и от поведението на големите американски медии, и от несъгласието вътре в самото американско общество“, посочи Станислав Бачев.Иран от своя страна не е сам в тази война. Ако Иран има нужда от боеприпаси, те могат да дойдат както от Китай, така и от Северна Корея, и от Русия, уточни той. "Ударите на Иран са много точни. Всеки удар попада там, където трябва. Целеуказването използва ресурс, който самите иранци в момента нямат в такъв мащаб. Китай предоставя пълен достъп на своите сателитни системи“, поясни Бачев.Според Бачев войната вече навлиза във фазата на изтощението. "Това, което Иран постига в момента, е безпрецедентно. За една седмица те удариха над 27 военни обекта на САЩ. Успяха да неутрализират три системи за противовъздушна отбрана THAAD, от които САЩ имаха само осем в целия свят. Най-скъпият и важен радар за ранно известяване беше унищожен още в първия ден. Преди няколко дни беше отправено искане от САЩ системата, дислоцирана в Южна Корея, да бъде изтеглена в помощ на Близкия изток. Днес същото искане е отправено и за системите "Пейтриът“ в Южна Корея. Това показва, че Иран има много ясна тактика за тази война“, посочи геополитическият анализатор.По думите му войната в Иран е показала уязвимостта на САЩ и означава политическия край на американския президент Доналд Тръмп."Целта на Иран е да принуди САЩ да се изтеглят напълно от Близкия изток. Победа за Иран би довела до фактическото ликвидиране на американската хегемония. И обратното – ако Иран падне, това ще бъде загуба за Русия и за Китай и това ще сложи край на опита за промяна на световния ред“, допълни Станислав Бачев.Последиците от войната ще бъдат фундаментални за региона на Близкия изток, но и за целия свят. Икономическото изражение на войната в рамките на месец ще засегне и Европа, и България, прогнозира геополитическият анализатор. "Европа ще бъде изправена пред катастрофа. Тя е енергийно бедно джудже. Европа извърши голямата глупост на политическа основа като прекъсна връзките си с Русия и заложи изцяло на енергоизточници от близкоизточните арабски монархии. Тя или ще получава много скъпа стока от САЩ, или ще трябва да търси други източници. За Европа предстоят лоши дни във всяка една сфера. България трябва да внимава как действа, тъй като националните ни интереси трябва да стоят на първо място“, предупреди той."Ако Иран падне, това ще бъде загуба за Русия и за Китай и това ще сложи край на опита за промяна на световния ред", каза още Бачев.