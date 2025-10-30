Станишев: Корнелия хвърли БСП на терена на консерватизма и евроскептицизма, а след успеха на Радев, БСП тръгна надолу

© За съжаление няма ясен политически разказ за бъдещето на България. И това е проблем на обществото и на политиците, защото смисълът на политиката е за бъдещето, какви са очакванията на хората, какви са проблемите и какви решения предлагаш, каза в интервю пред БНР бившият премиер на България Сергей Станишев, бивш председател на ПЕС и настоящ член на НС на Столетницата.



"Това е системен проблем, че последните години се разцепваме на племена, които не си говорят. В едно общество, ако няма диалог и не потърсиш какво ви обединява, е сериозен проблем и на настоящото правителство. То беше създадено с "айде стига избори", посочи премиерът на Тройната коалиция пред националното радио.



Според него първият мотив на правителството беше стабилност, "но всичко е в динамика и този мотив не може да бъде основен за дълго време":



"После се обяви влизане в еврозоната и това легитимира съществуването на едно правителство. Но това ще се случи на 1 януари. И следващата година, първо, ще бъде "дали сме готови за еврото, да мине преходът плавно" и вторият проблем ще е накъде и каква перспектива се предлага".



Станишев посочи, че второто важно нещо за управлението е да има ясни механизми за вземане на решения, а като пример посочи, че по време на Тройната коалиция на Коалиционен съвет са присъствали лидерите на трите партии. А Борисов сега участва ли?



"Сред българите винаги е имало очаквания, че "ще дойде някакъв спасител - дали Царя, дали Борисов, или друг, който да ни оправи", припомни той и е убеден, че никой не може да ни оправи като индивидуално усилие:



"Ние можем да се оправим с общи усилия като диалог, обществото и местни власти трябва да започнат да излизат пред парламента с ясни позиции, не оплакващи се, а да се оказва натиск върху институциите за очакванията".



Станишев посочи и общите теми, които вълнуват цялото общество и по тях може да се намерят допирни точки за диалог като темата за демографската политика.



"Друга сфера е здравеопазването – вижте колко пари са давани преди 15 г. и колко сега – в пъти повече. Има ли подобрение на качеството. Но трябва да се видят структурните проблеми, кое води до това, че услугата не е добра и българите сме на първо място в Европа по доплащане на осигурени пациенти", посочи Сергей Станишев.



"Иска ми се обществото да е по-активно, защото политиците са затънали в борби и ежби, които не са продуктивни. Ако няма съгласие по базисни неща, няма да вървим напред", предупреди той.



Станишев обясни и защо има недоволство след конгреса на партията на европейските социалисти в Амстердам.



"Има критики с основание в голяма степен и за съжаление. Европа трябва да намери баланса между важните неща за идентичността на Европа и прагматизма, и ефективността. Засега го няма, трябва повече да се стъпи на здравия разум. Всяка година 300 млрд. евро заминават в САЩ, защото там има развит единен капиталов пазар. Там инвестират. Трябва - вместо 27 малки капиталови пазарчета, да има консолидация в Европа. Говорим за общ пазар, а реално го няма, както има 27 различни правни режима, нека да има 28 – европейски, където да можеш да регистрираш фирма и да се премахнат пречките", обясни бившият лидер на БСП.



Той коментира и бъдещето на БСП, след като стана коалиционен партньор на управляващото мнозинство. И припомни, че през 2005 г., когато е бил лидер на Столетницата, БСП е имала 1,130 млн. гласа на парламентарните избори. А на последните - през 2024 г., са се сринали на 184 000 гласа.



"БСП е постигала високи резултати при две условия, когато консолидира левицата и успява да стъпи в центъра. Да намери диалог и обществената и социалната оферта към обществото е активна. Корнелия хвърли БСП на терена на традиционализма - консерватизма и евроскептицизма, което е крайно- дясно. Когато си скочил от лявото в крайно-дясното, където са "Възраждане", "Величие", скачаш на ограничен терен и се блъскаш там, и не можеш да бъдеш толкова автентичен, колкото е "Възраждане" в същите тези. Това е глупаво и доведе до отлив от избирателите на БСП. Перманентната вътрешна война изтощи БСП и затова след успеха с Радев като кандидат-президент, после с пропуснатия шанс през 2017 г. БСП тръгна надолу", прогнозира Станишев.



Според него България върви към румънския сценарий и се позова на предупреждението на бившия финансов министър Владислав Горанов, според когото дефицитът на бюджета ще достигне 10% от БВП.