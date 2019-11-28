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Ñòàíà ÿñíî îò êîÿ áàíêà Íåâåíà îò Âàðíà å èçòî÷èëà áëèçî 1 ìëí.ëâ.
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 17:29 / 28.11.2019Êîìåíòàðè (9)25
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Èíâåñòáàíê å ôèíàíñîâàòà èíñòèòóöèÿ, îò êîÿòî áàíêîâàòà ñëóæèòåëêà Íåâåíà îò Âàðíà å èçòî÷èëà áëèçî 1 ìëí.ëâ., íàó÷è Varna24.bg îò ñèãóðíè èçòî÷íèöè. 

Â÷åðà íà áðèôèíã â ïðîêóðàòóðàòà îêðúæíèÿò ïðîêóðîð íà Âàðíà Êðàñèìèð Êîíîâ íå ïîæåëà äà ðàçêðèå èìåòî íà áàíêàòà, òúé êàòî âñå îùå òå÷å ðàçñëåäâàíå. Ñòàíà ÿñíî ñàìî, ÷å îêîëî 30 ñà çàñåãíàòèòå âëîæèòåëè, îò ÷èéòî ñìåòêè ñà èçòî÷âàíè êðóïíèòå ñóìè. Ïðîêóðîð Êîíîâ óâåðè, ÷å ùå áúäàò ïîëîæåíè óñèëèÿ ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò ñðåäñòâàòà äà áúäàò âúçñòàíîâåíè íà êëèåíòèòå è òîëÿìà ÷àñò îò òÿõ ñà âå÷å èíôîðìèðàíè çà ñëó÷èëîòî ñå. 

Êàêòî Varna24.bg ñúîáùè, 38-ãîäèøíàòà ñïåöèàëèñòêà îò îòäåë "Áàíêèðàíå íà äðåáíî“ â êëîí íà áúëãàðñêà áàíêà âúâ Âàðíà å çàäúðæàíà äî 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà äåæóðíèÿ ïðîêóðîð â Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà.

Íåâåíà É. å ïðèâëå÷åíà êàòî îáâèíÿåìà çà äëúæíîñòíî ïðèñâîÿâàíå íà áëèçî 1 ìëí. ëåâà, êàòî ãîëÿìà ÷àñò îò ñóìàòà ñà îò âëîãîâå íà âëîæèòåëè â áàíêàòà. Ïðåñòúïëåíèåòî å â îñîáåíî ãîëåìè ðàçìåðè è ïðåäñòàâëÿâà îñîáåíî òåæúê ñëó÷àé.

Ñðåäñòâàòà ñà áèëè ïðåâåæäàíè íà ìúæ îò Ìîíòàíà, ñ êîãîòî áàíêîâàòà ñëóæèòåëêà ñå çàïîçíàëà â èíòåðíåò. Çà òðèòå ãîäèíè âèðòóàëíà âðúçêà Íåâåíà É. èçïðàùàëà ñ êîëåòè ïî êóðèåðñêà ôèðìà ïðèñâîåíèòå ñðåäñòâà. Îñâåí òÿõ òÿ è áàùà é èçòåãëèëè êðåäèòè, êîèòî ñúùî áèëè èçïðàòåíè íà ìúæà, êàêòî è ñðåäñòâàòà îò âëîãîâåòå íà äâàìàòà é ðîäèòåëè. Ïúðâèòå ñðåäñòâà, êîèòî èçïðàòèëà íà ñâîÿ âèðòóàëåí ïðèÿòåë, áèëè ëè÷íè.

Ìåæäó áàíêåðêàòà è ìúæà îò Ìîíòàíà, êîéòî ñå ïðåäñòàâÿë â ðàçãîâîðèòå â èíòåðíåò êàòî Ìèðîñëàâ Ìèõàéëîâ, íå å èìàëî íèòî åäíà ñðåùà íà æèâî. Òîâà íå å èñòèíñêîòî èìå íà ìúæà, íà êîãîòî Íåâåíà èçïðàòèëà îáùî 970 000 ëåâà çà òðèòå ãîäèíè âðúçêà â èíòåðíåò è ñîöèàëíèòå ìåäèè.

Ïðåä ðàçñëåäâàùèòå Íåâåíà îáÿñíèëà, ÷å ñðåäñòâàòà áèëè íóæíè íà íåéíèÿ èíòåðíåò ïðèÿòåë, çà äà ðåøè ôèíàíñîâè ïðîáëåìè ñ ëèõâàðè. Òÿ ðàçïîëàãàëà ñàìî ñ òðè íåãîâè ñíèìêè. Ïàðèòå èçïðàùàëà íà èìåòî Ñåðãåé, êîéòî áèë óæ íåãîâ áðàòîâ÷åä.  

Îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ùå óñòàíîâÿâà êàê ñà áèëè ïðèñâîåíè ñóìè îò  ñðî÷íèòå âëîãîâå íà êëèåíòè íà áàíêàòà, êàê ñà áèëè èçïðàùàíè, à è ïîëó÷àâàíè îò ÷îâåê, êîéòî ïî ëè÷íà êàðòà å ñ äðóãè èìåíà.

Î÷àêâà ñå â óòðåøèÿ äåí Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà äà âíåñå èñêàíå çà âçåìàíå ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "Çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“ âúâ Âàðíåíñêèÿ îêðúæåí ñúä íà îáâèíÿåìàòà Íåâåíà É.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1
27.11.2019 »






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òðè ãîäèíè òè äà êðàäåø è ïðàùàø ïàðè íå ÷îâåê, êîãîòî íå ïîçíàâàø è íå ñè âèæäàë-õàéäå äàé íÿêîÿ ïî-óáåäèòåëíà âåðñèÿ, áðå êàêî!
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Øøøøøøø ,áàñè òåçè ÷óæäåíöè ìèñëÿò ,÷å ñìå ïîòîìöè íà øåõåðåçàäà....õàõàõàõà.êîé áîëåí ìîçúê ãî èçìèñëè? Èíòåðíåò,âèðòóàëíà âðúêà,ÊÓÐèåð,Ñåðãåé,áðàò÷åäà,Ìîíòàíà.....õàõàõõõà.
...Áàëúúúúöèèèèè
Aíîíèìåí
ïðåäè 4 ÷. è 54 ìèí.
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Ñëåäñòâèåòî êàçàëî ëè å, ÷å áàíêàòà íèùî íå å çíàåëà? Çàùîòî òàçè áàíêà âå÷å áåøå îñúäåíà çà êðàæáè îò êëèåíòè (ïîäðîáíîñòè ÷åòåòå â e-vestnik ). Êîé å êàçàë, ÷å íå ìîãàò äà èçìèñëÿò íîâè ñõåìè?
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Îò áàíêàòà ñà êüîðàâè,ùîì ñåãà ðàçáèðàò.È ñà ãëóõè.
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Âìåñòî äà êðèå ïðèñâîåíîòî,òÿ ãî òðàíñôåðèðà íà ïîçíàò. Ñúâñåì ëîãè÷íà ñõåìà ,à òîâà çà èíòåðíåò çàïîçíàíñòâî è ,÷å íå ñà ñå âèæäàëè ãî ðàçïðàâÿéòå íà êàíàð÷åòàòà. Ðàçáèðà ñå,÷å òàêà ùå êàçâàò è ìúæà ïîëó÷àâàë ïàðèòå ùå òâúðäè ,÷å íå çíàå îò êúäå "ïðèÿòåëêàòà" ìó ãè èìà!
Aíîíèìåí
ïðåäè 6 ÷. è 9 ìèí.
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Òîâà å òîëêîâà ñòðàíåí ñëó÷àé, ÷å ìîæå è äà å èñòèíà. Òàÿ áàíêà å ìíîãî çëå, ùîì çà 3 ãîäèíè íèùî íå å ðàçáðàëà.
Aíîíèìåí
ïðåäè 6 ÷. è 28 ìèí.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ìîùåí âçðèâ â "Ïèðîãîâ"
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Áàíêåðêà ïðèñâîè ïàðèòå íà ìíîãî õîðà âúâ Âàðíà, ñõåìàòà å ãîëÿìà!
Ïèðèí âúâ Âòîðà ëèãà, ñåçîí 2018/2019
Íàöèîíàëåí îòáîð íà Áúëãàðèÿ ïî âîëåéáîë
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