Стана ясно какво ще обсъждат общинските съветници в Благоевград на предстоящата редовна сесия
Сесията ще започне с годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Община Благоевград за 2025 година. В рамките на заседанието общинските съветници ще гласуват още за приемане на наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Предстои и изменение и допълнение на Етичен кодекс на общинския съветник в Общински съвет Благоевград, приет с Решение № 9 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 27.11.2015 година.
Целият проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Благоевград на 27 февруари 2026г. може да видите ТУК!
