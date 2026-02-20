Сподели close
56 точки са включени в дневния ред за предстоящото заседание на Общински съвет – Благоевград, което ще се проведе на 27 февруари (петък) от 09:30 часа в зала №5 на Община Благоевград.

Сесията ще започне с годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Община Благоевград за 2025 година. В рамките на заседанието общинските съветници ще гласуват още за приемане на наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Предстои и изменение и допълнение на Етичен кодекс на общинския съветник в Общински съвет Благоевград, приет с Решение № 9 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 27.11.2015 година.

Целият проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Благоевград на 27 февруари 2026г. може да видите ТУК!