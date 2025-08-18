Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Стана ясна причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало само то, а не и майката
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:53Коментари (0)73
©
Архивна снимка
Скъсан колан на парашута на парасейлинга е причината за смъртта на 8-годишното момче от Разлог. Това стана ясно току-що, след като на Южния плаж в Несебър пристигнаха разследващи за оглед. Те носеха със себе си ключовото веществено доказателство – протрития колан, който се е скъсал, докато невръстното дете е било във въздуха – на височина 40-50 м. 

Имаше хипотеза, че причината може да е техническа неизправност в лодката. Поне тази версия разви Иван Георгиев – управител на Спасителната служба в Несебър. Оказа се обаче, че проблемът е в самите предпазни средства на парасейлинга.

Изглежда, служителите на атракциона не са видели или по-скоро не са преценили, че е опасно да се използва този колан и са го сложили на кръста на детенцето.

Уточняваме, че това е един вид седалка с дебели въжета, която минава през кръста и седалищната част на човека, който използва парашута.

Предполага се, че момчето е паднало с главата надолу и заради това не е имало никакви шансове да оцелее. То е било със спасителна жилетка и при други обстоятелства можеше да бъде спасено и да се размине само с травми.

Все още не е ясно защо изобщо майката е решила да се качва с детето на екстремната атракция и как е допусната. Цената за двама човека, която семейството е платило, е 160 лева. Преди излитане те са подписали декларация, че са запознати с опасностите, но това в никакъв случай не освобождава от отговорност изпълнителя на услугата. Това е причината МВР да арестува трима души – пряко отговорните за този инцидент, съобщава "Флагман".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
11:18 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
16:30 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Катастрофи в Кюстендилско
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Войната в Украйна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: