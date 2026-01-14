Стефан Янев в ефира на NOVA NEWS.
"Какво може да очакваме от същите играчи със същите послания? Още от същото", допълни той.
По негови думи политическата криза в България ще приключи, когато партиите съумеят да направят мнозинство и да тръгнат по пътя на промяна на модела. Той посочи, че управлението у нас трябва да стане по-прозрачно.
Като лидер на партия "Български възход" Янев посочи, че водят разговори с някои политически партньори и имат съмишленици. Той обаче уточни, че Румен Радев на този етап не е лидер на партия.
Янев е на мнение, че служебният премиер ще бъде назначен тогава, когато са "договорени" и министрите.
В геополитически план той смята, че България приема себе си като "ние сме малки, от нас нищо те зависи, трябва да видим накъде духа вятъра". Според него българската външна политика през последните 20 години може да бъде формулирана с едно изречение – "България подкрепя предложението на Европейската комисия". Той запита защо нито веднъж не сме защитили българския интерес.
