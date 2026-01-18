Сподели close
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност".

За техническия проблем потвърдиха от пресцентъра на МВР за ФОКУС.

От МВР уверяват, че се работи активно по възстановяване на нормалната работа на системата.