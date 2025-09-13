Новини
Среден букет по 50 лв., цветя в кошница по 100: Първият учебен ден става невъзможен лукс
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:20
©
716 000 са учениците, които ще влязат в клас в понеделник. Вече традиционно много училища призовават децата и родителите да подкрепят кауза, вместо да купят букет.

И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.

Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:

Цени, 2024 г.:

Роза - 5 - 6 лв.

Цветя в кошница - 10 - 100 лв.

Среден букет - 10 - 30 лв.

Цени, 2025 г.:

Роза - 5 - 8 лв.

Цветя в кошница - 10 - 100 лв.

Среден букет - 20 - 50 лв.

Цветарите отчитат ръст в цените тази година.

Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.

"В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя пред bTV.

Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.

Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.

Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на  8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.

Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.

И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.

