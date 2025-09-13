ЗАРЕЖДАНЕ...
|Среден букет по 50 лв., цветя в кошница по 100: Първият учебен ден става невъзможен лукс
И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.
Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:
Цени, 2024 г.:
Роза - 5 - 6 лв.
Цветя в кошница - 10 - 100 лв.
Среден букет - 10 - 30 лв.
Цени, 2025 г.:
Роза - 5 - 8 лв.
Цветя в кошница - 10 - 100 лв.
Среден букет - 20 - 50 лв.
Цветарите отчитат ръст в цените тази година.
Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.
"В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя пред bTV.
Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.
Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.
Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.
Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.
И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.
