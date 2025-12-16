Ограничено е движението на камиони над 12 т при ГКПП "Илинден" - Ексохи. Шофьорите изчакват на място. Преустановено е движението и през граничен преход "Кулата-Промахон". Това съобщиха от АПИ.От ГД "Гранична полиция" обявиха, че са възможни затруднения при преминаването на камиони през граничните преходи с Гърция.припомня, че вчера опашката на "Капитан Андреево" беше близо 30 км. Гръцките фермери вече над 10 дни протестират заради ниски субсидии, високи разходи и корупция.