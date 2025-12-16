ЗАРЕЖДАНЕ...
Спряха движението на камиони през граничните пунктове на "Кулата" и "Илинден"
©
От ГД "Гранична полиция" обявиха, че са възможни затруднения при преминаването на камиони през граничните преходи с Гърция.
ФОКУС припомня, че вчера опашката на "Капитан Андреево" беше близо 30 км. Гръцките фермери вече над 10 дни протестират заради ниски субсидии, високи разходи и корупция.
Още по темата
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
14.12
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
13.12
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух
09:38
Очаква ни студена утрин
15.12
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
15.12
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
15.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
15.12
Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.