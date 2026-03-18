Според празника днес - една билка лекува и носи късмет
Свети Кирил, роден около 315 г., остава в историята като ревностен защитник на православието срещу арианската ерес. Въпреки че прекарва близо 16 години в изгнание поради своите убеждения, той успява да утвърди Никейския символ на вярата и е признат за един от най-изявените учители на Църквата.
Според народните вярвания, днешният ден притежава особена енергия за изцеление.
Смята се, че на 18 март билката подбел придобива изключителна мощ. Предците ни са приготвяли запарка от листата ѝ, с която са се измивали за здраве, младост и привличане на късмет.
Ако кокичетата вече са цъфнали, това е знак за начало на активната работа в градината. Бързото топене на снега обаче вещае дъждовно лято.
Вярващите се обръщат към Свети Кирил с молитви за изцеление, като се счита, че всяко започнато днес лечение ще бъде по-успешно. Народната традиция налага и някои ограничения, за да се избегне загуба на енергия или лош късмет:
Не се разрешават финансови въпроси – не вземайте и не давайте пари назаем.
Избягвайте подстригване на косата или рязане на нокти, за да не си навлечете проблеми.
