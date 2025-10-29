ЗАРЕЖДАНЕ...
|Според Евростат България е с една от най-ниските цени на електроенергията в ЕС, но къде сме по покупателна способност?
Делът на данъците и таксите в сметките за електроенергия се е увеличил от 24,7% през втората половина на 2024 г. до 27,6% през първата половина на 2025 г. В резултат на това намалението на цените на електроенергията преди данъци все още не е отразено в крайните цени за потребителите.
Големи разлики в цените на електроенергията за домакинствата в ЕС
Германия отчете най-високите цени на електроенергията през първото полугодие на 2025 г. - 38,35 евро за 100 kWh, следвана от Белгия (35,71 евро) и Дания (34,85 евро). За разлика от това, най-ниските цени са регистрирани в Унгария (10,40 евро), Малта (12,44 евро) и България (13,00 евро).
В сравнение с първото полугодие на 2024 г. е наблюдавано значително увеличение на цените в Люксембург (+31,3%), Ирландия (+25,9%) и Полша (+20,0%). Междувременно най-големите намаления на цените са регистрирани в Словения (-13,1%), Финландия (-9,8%) и Кипър (-9,5%).
Изразени в стандарти на покупателна способност (СПС), цените на електроенергията са били най-високи за домакинствата в Чехия (39,16), Полша (34,96) и Италия (34,40). Най-ниските цени, базирани на СПС, са наблюдавани в Малта (13,68), Унгария (15,01) и Финландия (18,70). За България по този показател цифрата е 21,15%.
Незначително намаление на цените на електроенергията, различна от домакинствата
През първата половина на 2025 г. цените на електроенергията, различна от домакинствата, в ЕС отбелязаха незначително намаление до 19,02 евро за 100 kWh, в сравнение с 19,41 евро през втората половина на 2024 г. Броят на държавите с покачване на цените е почти равен на тези с намаление.
