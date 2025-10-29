Според Евростат България е с една от най-ниските цени на електроенергията в ЕС, но къде сме по покупателна способност?

© През първата половина на 2025 г. средната цена на електроенергията за домакинствата в ЕС остана до голяма степен стабилна на 28,72 евро за 100 kWh, след намаление от -0,5% от 28,87 евро през втората половина на 2024 г. Това продължава периода на ценова стабилност, въпреки че цените все още са доста над нивата отпреди енергийната криза през 2022 г. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".



Делът на данъците и таксите в сметките за електроенергия се е увеличил от 24,7% през втората половина на 2024 г. до 27,6% през първата половина на 2025 г. В резултат на това намалението на цените на електроенергията преди данъци все още не е отразено в крайните цени за потребителите.



Големи разлики в цените на електроенергията за домакинствата в ЕС



Германия отчете най-високите цени на електроенергията през първото полугодие на 2025 г. - 38,35 евро за 100 kWh, следвана от Белгия (35,71 евро) и Дания (34,85 евро). За разлика от това, най-ниските цени са регистрирани в Унгария (10,40 евро), Малта (12,44 евро) и България (13,00 евро).



В сравнение с първото полугодие на 2024 г. е наблюдавано значително увеличение на цените в Люксембург (+31,3%), Ирландия (+25,9%) и Полша (+20,0%). Междувременно най-големите намаления на цените са регистрирани в Словения (-13,1%), Финландия (-9,8%) и Кипър (-9,5%).



Изразени в стандарти на покупателна способност (СПС), цените на електроенергията са били най-високи за домакинствата в Чехия (39,16), Полша (34,96) и Италия (34,40). Най-ниските цени, базирани на СПС, са наблюдавани в Малта (13,68), Унгария (15,01) и Финландия (18,70). За България по този показател цифрата е 21,15%.



Незначително намаление на цените на електроенергията, различна от домакинствата



През първата половина на 2025 г. цените на електроенергията, различна от домакинствата, в ЕС отбелязаха незначително намаление до 19,02 евро за 100 kWh, в сравнение с 19,41 евро през втората половина на 2024 г. Броят на държавите с покачване на цените е почти равен на тези с намаление.