За побой с цел сплашване заради свидетелстване по изборно дело, научи. Пострадалият се казва Димитър Стоилов и твърди, че нападението е извършено с цел сплашване, тъй като той е основен свидетел по дело за купуване на гласове срещу бившия кмет на Гурково Мариан Цонев и неговия син Георги Цонев.Побоят е станал в следобедните часове днес след преследване по улиците на града. Според разказа на потърпевшия, той е бил засечен от автомобила на бившия градоначалник и неговата охрана, докато се е прибирал от автосервиз извън града.Нападението е станало на територията на търговска база, където има видеонаблюдение. Пострадалият си е извадил медицинско и е подал сигнал в полицията.Към този момент няма официална информация от ОДМВР-Стара Загора.От Районна прокуратура-Стара Загора заявиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Към момента се извършват действия по разследването, а повече подробности ще бъдат дадени през утрешния ден.