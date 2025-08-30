ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спират транзитния трафик през Шипченския проход на 30 август
Трафикът ще се пренасочва както следва:
-за гр. Габрово от с. Поповци, с. Донино по обходен път;
- за гр. Трявна – с. Вонеща вода – Хаинбоаз и обратно;
-за пътуващите от Южна България за Северна България -през Казанлък – Гурково – Хайнбоаз.
За желаещите да се присъединят към тържествата на Върха на 30 август, Областен управител на област с административен център Габрово подсигурява безплатен транспорт. Автобусите ще тръгват от пл. "Възраждане", гр. Габрово за туристическите походи и за официалната церемония по поднасяне на венци и цветя.
За туристическите походи:
07:15 ч. пл. "Възраждане“ - Соколски манастир
07:00ч. пл. "Възраждане“ - м.Узана
За честването:
9:30ч. пл. "Възраждане“ - връх Шипка
15:00ч. от връх Шипка - пл. "Възраждане
ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТВАТА
29 август /петък/
18:00–20:00 ч. – Демонстрации и показ на оръжия от Военно окръжие – Габрово и Клуб "Приятели на армията“
20:30 ч. – Концерт-спектакъл на пл. "Възраждане“ с участието на Национален фолклорен ансамбъл "БЪЛГАРЕ", Тримата тенори, Албена Вескова и малкия Андрей Михайлов
30 август - Поход на приятелство и признателност - с Ротари по стъпките на героите. Три маршрута - един дух:
08:00 ч. – Панихида в Соколския манастир
08:00 – Узана - връх Шипка
08:30 – Соколски манастир - връх Шипка
09:00 – Храм паметник "Рождество Христово" гр.Шипка - връх Шипка
11:15 – Обща снимка на походниците на големия паркинг
10:00–12:00 ч. – Военни демонстрации при подхода към паметника
12:00 ч. – Церемония по поднасяне на венци и цветя
13:00 ч. – Възстановка на боевете от НД "Традиция“ – жива картина на героизма
Национално честване "Шипченска епопея" се провежда под Патронажа на Президента на Република България и се организира от Областен управител на област с административен център Габрово, Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", Държавен архив – Габрово, Rotary Club Gabrovo със съдействието на Община ГАБРОВО/GABROVO Municipality
