Спират Шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
От АЕЦ съобщават, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.
След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
