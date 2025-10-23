Новини
Спират 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"
Автор: Вилислава Ветренска 11:42Коментари (0)50
©
На 25 октомври в АЕЦ "Козлодуй" започва годишният ремонт на шести блок за 2025 г., който се планира да продължи до началото на месец декември. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД след предварително подадено заявление.

Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение.

По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия, ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока. Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи съгласно графика за електропроизводство.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
