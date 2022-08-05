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Спецов: Уволнението ми е по политически причини
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:44 / 05.08.2022Коментари (1)67
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Уволнението ми е по политически причини и няма нищо общо с резултатите на НАП. Това обясни пред bTV Румен Спецов. Министърът на финансите му е съобщил за отстраняването, а решението е на Министерския съвет.

От там посочват, че по официално предоставяна от Румен Спецов информация от началото на годината са подавани разнопосочни данни относно прогнозните и очаквани данъчни приходи за 2022 г.









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Кокорчо бързо бързо овдовя.Къде ще си намери такъв левент.
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