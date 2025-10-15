ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
На 14 октомври 2025 г. служители на РУ-Петрич са извършили проверка на вила в местността "Врътката“ в землището на село Чуричени, ползвана от 21-годишен мъж от същото село. В сградата са открити найлонови пликове и чували, съдържащи около 11 килограма сух канабис, а в близост до вилата - около 21 растения с общо тегло 14,760 килограма, реагиращи положително на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство.
Същия ден, на улица "Ташко Малев“ в Благоевград, органите на реда са задържали 31-годишен мъж от Кюстендил. При извършената проверка у него е намерена кутия от цигари, съдържаща около 2,23 грама суха тревиста маса, която при полеви тест е реагирала положително на марихуана.
В хода на операцията, в местността "Орманбашиите“, в землището на град Хаджидимово, криминалисти от ОДМВР–Благоевград са открили платнища и чували с около 35,360 килограма сух канабис. На мрежа между дървета в същия район са намерени полусухи растения с тегло около 2,160 килограма, а в две обособени ниви - около 180 тревисти растения. И по този случай е образувано досъдебно производство, като работата продължава.
Около 01:20 часа на 15 октомври 2025 г. на улица "Битоля“ в Благоевград, полицейски служители от Второ РУ-Благоевград са спрели за проверка лек автомобил, управляван от 42-годишен мъж от града. По време на проверката, до автомобила е открито найлоново пликче, съдържащо около 0,67 грама бяло прахообразно вещество, което при полеви тест е реагирало положително на кокаин. За случая е уведомена Районна прокуратура - Благоевград, и е образувано досъдебно производство.
