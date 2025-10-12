ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специалист по инфекциозни болести: В момента се разпространяват два подварианта на COVID-19
COVID-19
Към момента се разпространяват два подварианта на COVID-19. "Симптомите са неспецифични – болки в гърлото, хрема, температура, кашлица, болки в мускулите и ставите. Няма как да се разпознае по симптомите, затова се правят и съответните тестове. Ефективността им е от 40% до 60%, като трябва да се правят внимателно и правилно, за да не излиза фалшиво отрицателен резултат", каза д-р Петър Великов от Инфекциозна болница пред NOVA.
От година и половина има официална клинична пътека за хора, прекарали коронавирус и имащи нужда от рехабилитация и контролни прегледи.
Към момента има тежки случаи на заболяването, но то е предимно при неваксинирани хора.
Рисковите групи остават възрастни хора, пациенти с придружаващи заболявания и малките деца. Лекарят обясни, че една от острите прояви, след прекаран COVID-19, може да бъде миокардит.
Д-р Велкиков посочи, че хората се страхуват от поставяне на ваксина заради възникване на миокардит след това, но категорично заяви, че рискът от това е много малък – 1 на 100 000 души.
"При боледувалите коронавирус рискът е над 42 пъти по-висок", допълни той.
Грипът
"Грипните вируси протичат много остро, за разлика от COVID-19", обясни специалистът. Симптомите са - висока температура, болки по мускули и стави, кашлица, хрема.
Рискови са хората с хронични заболявания и малките деца. Ефективното лечение срещу грипните вируси са антивирусните препарати. При тях обаче има реакции, затова ваксината е най-добрата превенция, допълни лекарят.
Употреба на антибиотик
Антибиотиците се използват при бактериална инфекция и не работят при вирусна.
Д-р Великов каза още, че най-честите пациенти, връщащи се от страни извън Европа, са заболели от малария. Той твърди обаче, че има възможност за профилактика срещу болестта.
