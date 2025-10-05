Новини
Общество
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:50
© Булфото
Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири, а докато едни се евакуираха, други се възползваха от празните домове, за да крадат пари и покъщнина. Поради тази причина на входа на “Елените" към този момент има строг пункт, през който не се пуска никой в рамките на курорта поне докато не се събере оперативния щаб и не измисли на какъв принцип ще бъдат пускани хората.

Но докато едни крадат, други рискуват живота си, за да спасяват бедстващите. Един от тези хора е Христо Пехливанов от специализираните полицейски сили.

Снимка, на която спасява едно от децата, които пострадаха в курорта, се разпространи в социалните мрежи.

“Колкото и клиширано да е, призванието да си полицай е преди всичко да помагаш на хората. В случая това беше второто дете, след него имаше трето, помогнали сме на три украински семейства", сподели пред NOVA той за преживяването. 

По думите му хората са притеснени за живота си и за имуществото си. “Повечето са чуждестранни семейства. Имаше и българи, на които помогнахме".

“Няма човек, който да не го е страх. Всеки един колега е преминал през трудности, може би това го мотивира повече", разказа Пехливанов.

Той сподели, че едно благодаря е достатъчно за помощта, независимо от това на какъв език е. 

На същото мнение е и Стоян Стоянов, който е един от петимата обучени водолази и спасители на пожарна безопасност Бургас.

“Няма нищо по-хубаво от това да видиш благодарността в очите на човек, който си спасил", сподели той. 

Стоян Стоянов тръгва на работа като всеки един работен ден, който често е спасителна операция. Но този ден се казва истински апокалипсис. 

“Работният ден беше тежък, някъде около 11:00 часа облякохме костюмите, започнахме да разузнаваме, да издирваме и вадим хора. Около 20:30 свалихме костюмите", каза той.

“Не беше никак лесно. Имаше доста бедстващи хора и щети по инфраструктурата, което затрудняваше екипите. В такива ситуации не е лесно", споделя спасителят.

Стоян тъгува, че сред спасените не е граничният полицай Стефан Иванов, който е на същото място, по същото време и със същата мисия. Въпреки бурното море, в опит да намери и спаси човек, Стефан се качва в лодка. Малко по-късно приливната вълна я обръща и удря тежко опитния боцман и дългогодишен служител на граничен кораб Балчик. 

Днес родното му село Изворово край Бургас тъгува за 58-годишния Стефан, който има двама сина и внуци, познат като изключително отзивчив човек.

