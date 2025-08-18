ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спасители обясниха, че не са длъжни да помагат на удавници, пренебрегнали "червения флаг"
"На нас няма да се случи". Именно това схващане кара туристите да пренебрегват препоръките на водните спасители, казва пред NOVA Васил Алексиев, който е инструктор Водно спасяване-БЧК. По думите му колегите му не са длъжни, при риск за собствените им животи, да спасяват удавници, влезли в морето при наличие на червен флаг.
Концесионерът Николай Димитров разказа, че често се сблъсква дори с физическа агресия. "Често хора, които са се прибрали от чужбина, проявяват пренебрежително отношение.
