Ñïàñèõà ðèáà ãèãàíò

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Ñïàñèòåëèòå ñå íàòúêâàò íà óíèêàëíà íàõîäêà - 50-êèëîãðàìîâ òîëñòîëîá, êîéòî å ïî÷òè íà êðàÿ íà ñèëèòå ñè çàðàäè îïèòèòå äà ñå îñâîáîäè. Ðèáàòà å îò âèäà ïúñòúð òîëñòîëîá, êîéòî äîñòèãà ïî-ãîëÿìî òåãëî è â ðèáîâúäíèòå áàñåéíè íàðàñòâà ïî-áúðçî. Åäíà îò âàæíèòå ïðè÷èíè çà ìàñîâîòî ìó èçïîëçâàíå çà çàðèáÿâàíå íà ÿçîâèðè îñâåí äîáðèÿ ïðèðàñò å äâèæåíèåòî ìó íà ñòàäà, êîåòî çíà÷èòåëíî óëåñíÿâà óëîâà.
Â Áúëãàðèÿ ïúñòðèÿò òîëñòîëîá ñå ðàçìíîæàâà ñàìî èçêóñòâåíî. Äîñòîâåðíè ñúîáùåíèÿ çà åñòåñòâåíîòî âúçïðîèçâîäñòâî ó íàñ èìà åäèíñòâåíî â ðåêà Äóíàâ. Ïî íåîôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ ñâåòîâíèÿò ðåêîðä çà óëîâ íà ðèáà îò âèäà å 40,82 êã è å ïîñòàâåí â åçåðî Ãúíòúðñâèë â ùàòà Òåíåñè (ÑÀÙ).
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å áúëãàðñêèÿò åêçåìïëÿð ìîæå äà ïðåòåíäèðà äà å íàé-ãîëåìèÿò â ñâåòà. Íî ñëåä îñâîáîæäàâàíåòî íà ðèáàòà îò ìðåæèòå òÿ å ïóñíàòà îáðàòíî âúâ âîäèòå íà "Æðåá÷åâî". Ñâîáîäàòà å äàäåíà îùå è íà äâå áåëè ðèáè, êàòî âñÿêà îò òÿõ òåæè ïî 5 êèëîãðàìà, ïèøå "Áúëãàðèÿ äíåñ".
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