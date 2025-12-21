ЗАРЕЖДАНЕ...
Спасените деца от Могилино получиха втори шанс за живот в Русе
© bTV
Тези образи - на изоставени и невидими деца, дадоха началото на една голяма реформа - затваряне на домовете за деца и осигуряване на алтернативна грижа, близка до семейната среда за всяко изоставено дете.
Така през 2008 г. bTV и УНИЦЕФ стартираха проекта "Великолепната шесторка" и промяната се случи. Сега децата от Могилино живеят различен живот — достоен, спокоен, изпълнен с грижа и обич. Живот, който преди години изглеждаше немислим, но е възможен и заради зрителите и вашата помощ, предаде bTV.
2007 г. - България беше разтърсена от разкритията на документалния филм на BBC "Изоставените деца на България". Видяхме нашите деца – изтерзани, гладни, изолирани, в очакване на предначертания им край. Децата от Могилино се превърнаха в една от най-големите рани на българското общество и ни обединиха, както никога досега.
Затова bTV с подкрепата на УНИЦЕФ стартира проекта "Великолепната шесторка". Стотици хиляди българи се включиха в тази инициатива! С помощта на цяла България проектът събра необходимите средства, за да спасим нашите деца. Защото всяко едно дете има правото на детство, правото на достоен живот и правото да бъде обичано.
Добре дошли в "Розовата къща", в която вече 17 години седем спасени деца от Могилино получават грижа и любов. Все още в къщата ги наричат "децата". Наталия е на 24 г., Сашо – на 29 г., Венцислава – на 24 г., Иванка – на 33 г., Калоян – на 24 г., Кристиян – на 24 г. и Роси – на 30 г.
Роси е на 13 години, когато е преместена в "Розовата къща". Недохранена. Слаба. Незряща. Без да ходи – не защото не може, а защото никой не ѝ е показал как да направи първата си крачка.
Но годините, прекарани в "Розовата къща", и грижите, които Роси получава, успяват да отмият белезите от Могилино. Но това, което истински променя децата и ги прави щастливи посвоему, е любовта, която получават там.
Цветанка Иванова, или просто баба Цеци за всички деца, работи като детегледачка в "Розовата къща“ от самото начало. Децата растат и се променят пред очите ѝ.
Баба Цеци нарича "Розовата къща" свой втори дом, а децата и колегите – свое второ семейство. Радва се на всеки малък напредък, който вижда през годините.
Най-големият успех за семейството от "Розовата къща" е, че техните деца вече не са "невидими и изоставени". Те са "видими и обичани".
Тази история ни показва едно – че заедно дадохме път на промяната. Почти всички институции за деца с увреждания вече са закрити, а деца като Роси получиха шанс за достоен живот.
