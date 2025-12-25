В деня на Рождество Христово в столицата заваля сняг. Бялата покривка обхвана улиците и покри клоните на дърветата, създавайки коледен пейзаж.Към момента обстановката в София на 25 декември към 11.00 часа е следната:През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите "Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП "Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . При необходимост пътищата в ПП "Витоша“ ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия.Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовит градски транспорт в районите " Банкя“, "Овча Купел“, "Витоша“ и "Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево . Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.Напомняме на водачите на пътни - транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми!