Благомир Коцев и го препрати към Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване и протест, стана ясно преди минути.
По-рано днес, Коцев разпореди временен кмет на морската столица до 5 декември да бъде Снежана Апостолова.
Благомир Коцев бе арестуван през юли месец.
