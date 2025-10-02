Новини
Софийски районен кмет с първи думи за пожара, при който загина човек, показа и снимки
Автор: Цвети Христова 10:01
© Facebook
По-рано през деня ви съобщихме за пожар в столичния квартал "Гоце Делчев". След потушаването на огъня и първоначалния оглед е открит труп на мъж. Това потвърдиха от МВР за Sofia24.bg. Все още не е установена самоличността на жертвата.

Кметът на столичния район "Триадица" Димитър Божилов даде повече подробности за пожара. Sofia24.bg цитира думите му без редакторпска намеса: "Днес рано сутринта горя стопанската сграда зад 73 СУ. За съжаление е установен починал човек, за който има данни, че е водел скитнически начин на живот - Бог да го прости!

Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална. Според публично-достъпните регистри, складът е в режим на съсобственост, няма общинско участие. Земята е държавна.

През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания. Съдбата на сградата ще се решава в следващите дни и седмици. Експерти ще дадат оценка на състоянието й и в зависимост от резултатите ще се прецени дали подлежи на премахване. Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство".






