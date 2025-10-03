ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софийски митничари задържаха огромно количество анаболни стероиди, предназначени за износ
След анализ на данни за стоки, вложени в пратки за износ, митническите инспектори от БРСЦ селектират за проверка пратки с изпращачи - български граждани, предназначени за износ към Великобритания.
При четири от проверените пратки е декларирано, че съдържат "подаръци“ със страна на произход България и стойност на всяка една от тях 10 $. Вследствие на възникнали съмнения относно действителното съдържание на колетите митническите служители извършват физическа проверка, при която се установява, че те съдържат общо 26 220 таблетки Proviron 25 mg Tablet /Mesterolon.
При проверката на други три селектирани пратки, отново за Великобритания с изпращач – български гражданин, се оказва, че при посочено съдържание "провитамини“ те всъщност съдържат лекарствени средства. Общото количество установени анаболни стероиди под формата на таблетки и ампули е 17 390, съобщиха от Агенция "Митници".
Поради съмнение за тяхната автентичност те са задържани и е изпратено уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата, както и са подадени заявки за лабораторна експертиза до Централната митническа лаборатория.
Анаболните стероиди са синтетични вещества, които имитират действието на мъжки хормони. Своеволна употреба на анаболи без медицинска причина и без лекарски надзор може да доведе до редица сериозни странични ефекти като увреждане на черен дроб, бъбреци, повишен риск от инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане, депресия, необяснима агресия и други.
