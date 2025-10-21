Новини
Социолозите измериха, че общественото напрежение у нас влиза във фаза "трудно контролирани рискове"
Автор: Десислава Томева 19:39
©
Индексът на обществено напрежение за третото тримесечие на 2025 г. (1 юли – 30 септември) е 6,09 и съвсем леко, с 0.9 пункта, навлиза във фазата "висок индекс, трудно контролирани рискове“. Стойността му за периода се дължи на действието на широк комплекс от фактори. Това показват данните на социолозите от агенциа МЯРА, цитирани от "Фокус".

Общи характеристики, държавност и среда

Обхванатото време е по-наситено с негативни събития от социален и битов характер (катастрофи с жертви и природни катаклизми), отколкото с политически и икономически промени. От вторите, определен значим обществен резонанс има ситуацията около ареста на кмета на гр. Варна, която предизвиква определени обществени вълнения, най-значимо видими като проявления в медиите и в социалните мрежи. Престъпленията и инцидентите обаче остават основен източник на напрежение.

Налице са ниски нива на безработица, без да се влиза в зоната на липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, без да нараства опасно. По равнища на корупция България остава на едно от ниските места в целия Европейски съюз, което също оказва влияние върху индекса. Престъпленията от общ характер на глава от населението не са много, но това може да се дължи на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи).

Благосъстояние и доверие

Социологически, към институциите на оперативната власт (правителство и парламент) се наблюдава устойчив в годините негативизъм, който среща контрапункт единствено в укрепването на по-скоро положителните стойности на отношение към президентството. Настоящият период не носи съществени промени. Преобладават негативните социологически оценки и очаквания за динамиката на икономиката, в последните тримесечия те не показват нито негативна, нито позитивна промяна.

Оценката за личните финанси в последната година е поделена главно между влошаване и липса на промяна. Оценката за подобряване е в очаквано ниски стойности, а при очакванията расте негативното. Регистрира се укрепване на и бездруго стабилно доминиращите очаквания за ръст на цените.

Публичност

В публичната сфера има лек превес на негативното съдържание в медиите и значим превес на това в социалните мрежи, което показва – все още неголям – източник на повишаване на напрежението.

Доминиращите теми са свързани с инцидентите през лятото, пожарите, безводието, политическите битки, повишаването на минималната работна заплата и въвеждането на еврото. Пътната безопасност остава широко дискутирана тема и  нейната публичност може да бъде определена както като резултат от съществуващо напрежение, така и като фактор, който го интензифицира допълнително.

Перспектива

Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да има ръст при напрежението, свързано с политически събития – сигнали за което има още отсега. Има вероятност да се наблюдават и определени вълнения в дните и седмиците непосредствено преди и след въвеждането на еврото, което би могло да се отрази върху степента на обществено напрежение.

За стойностите на Индекса на обществено напрежение

Индексът приема стойности от 0 до 10, като скалата е следната:

·        От 0 до 3,99 – нисък индекс, напълно контролирани рискове

·        От 4 до 5,99 – среден индекс, добре контролирани рискове

·        От 6 до 7,99 – висок индекс, трудно контролирани рискове

·        От 8 до 10 – много висок индекс, почти неуправляема ситуация






