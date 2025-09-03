Новини
Социологът Кънчо Стойчев: В стремежа си да запазят властта, управляващите ще са склонни на нови и нови заеми
Автор: Цоня Събчева 19:38Коментари (0)83
©
Процесът по въвеждане на еврото е свързан с повишена инфлационна активност. Това е неизбежно и всички политици, които мислят, че с лекота могат да излъжат българина и чрез чисто комунистически похвати и контрол на цени да постигнат нещо, са груби лъжци и политикани. Това каза социологът Кънчо Стойчев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Той смята, че инфлационните процеси до края на годината и в началото на следващата могат да доведат до по-силни протестни движения.

По думите му продължава процесът на задлъжняване на страната. "Този процес особено ясно ще светне на екрана по време на дебатите и обсъждането на бюджета, които ще започнат скоро. В стремежа си да запазят властта, управляващите ще са склонни на нови и нови заеми и задлъжняване, т.е. купуване на политическо време. Въпросът е доколко българите ще са съгласни с подобен подход“, добави Стойчев.

Той допусна актуализация на Бюджет 2025 преди да започнат дебатите за бюджета за следващата година.

Сюжетните линии пред управлението вече са зададени и те ще продължат да се развиват, заяви социологът. "Най-важната е международната. Заедно с Европа ние участваме във войната в Украйна и това предопределя и дневния ред в България. Във вътрешен план продължава сюжетът с въвеждане на еврото и неизбежните странични ефекти. Дебатите отново ще бъдат изпълнени с едно черно-бяло виждане – такава е нашата политика в момента, а още по-тъжното е, че и европейската е такава“, добави Стойчев.

Сегашната конфигурация на властта не е безалтернативна, смята социологът. "На повърхността е така, като че ли няма никакво вълнение, че няма кой друг, че са завинаги. Много пъти в нашата нова история, когато сме стигали до ситуация на безалтернативност, изведнъж за броени дни или седмици се оказва, че има алтернатива. Имали сме ситуации, когато много дребен повод, малко камъче обръща цялата кола“, коментира той.

Дневният ред на обществото се различава от този на политиците.

03.09.2025 Правителството одобри допълнителни разходи, свързани с приемането на еврото
03.09.2025 Ще преподписваме ли договора с работодателя заради заплатата в евро?
02.09.2025 Експерт: Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо автоматично поскъпване на имотите, ще изправи пазара пред нова среда
02.09.2025 Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09.2025 Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09.2025 Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
Статистика: