Поредното ни проучване показва известно влошаване на бизнес средата, което е сравнително слабо, но тревога буди влошаването на ситуацията в ключови за икономиката сектори, сред които търговията, услугите, селското стопанство. Това каза управителят на социологическа агенция ЕСТАТ Иво Желев в предаването "Метроном“ на РадиоСимптомите са тревожни, а изследването е инструмент за ранно предупреждение, допълни той. "Надявам се сигналите да бъдат адекватно разчетени, в което обаче се съмнявам от гледна точка на политическата турбулентност в страната и в краткосрочна перспектива. Трябва да имаме някакви устойчиви политики и стратегии, а ние, опасявам се, ги нямаме“, коментира Желев.Изследването е базирано основно на краткосрочните очаквания на предприемачите и на оценката за моментното състояние на бизнес средата. "Тук големият проблем е, че все повече предприемачи прогнозират влошаване състоянието на своите компании в следващото тримесечие. Два са основните фактори, които според бизнеса определят състоянието на средата. Конкуренцията, с особен акцент върху нелоялната конкуренция, но и изострената конкуренция, също води до затъване на голям брой предприятия. Другият основен фактор е състоянието на домакинствата и потреблението. Тук тревожният симптом е, че търговците прогнозират намаляване на покупателната способност на домакинствата и от там – по-малко приходи и в реалния сектор, а и в държавния бюджет“, обясни социологът.В страната има регистрирани около 470 000 компании. Най-голямата данъчно-осигурителна тежест пада върху едва 10% от тях, отбеляза Иво Желев. Около 100 000 компании са в риск. "На практика имаме трикратно увеличение от миналата година – от 9 на 24% общо за всички фирми и от 8 на 24% при търговските компании, което е сериозен проблем“, посочи той.Около 3 милиона са хората в трудоспособна възраст. Тревожното е, че 1 милион от тях не работят и не търсят работа, отбеляза Желев. "От тези 2 милиона – 300-400 хиляди отнасят голямата тежест що се отнася до плащането на големи данъци и осигурителни вноски“, добави той.Според Желев макроикономическите условия не предполагат голям растеж, а неблагоприятната макроикономическа ситуация прави нещата много по-сложни. "Ние сме икономиката на 3-те процента. 3% ни е инфлацията, 3% ни е ръстът, 3% ни е безработицата, 3% ни е дефицитът, 3% ни е дефицитът по външнотърговския баланс. Българският бизнес е в меко казано деликатни отношения с държавата, която се опитва да го обложи колкото се може повече. Това изяжда ресурса за развитие и за инвестиции. Нашият бизнес храни много силно недоволство и недоверие към държавата. Той не може да понесе повече от това. Големият ни проблем е, че рано или късно ще се стигне до увеличаване на данъците и осигуровките. Това ще доведе действително до масови фалити“, предупреди той.По думите му властта няма обратна връзка с бизнеса."Аз не знам как ще отговорим на енергийната криза и на кризата с горивата, защото всичко това ще рефлектира върху цените на дребно. Сигурно популисти ще го припишат на еврото, но то е влошена глобална конюнктура, а ние нямаме буфери, нямаме инструмент за облекчаване“, коментира Желев.