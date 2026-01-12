Румен Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал. Оттогава виждаме в неговите послания именно това. Той е единственият голям заподозрян за това, че ще участва на предсрочните парламентарни избори. Такова мнение изрази социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд".
"За него, ако реши да слезе на политическата сцена това да се яви на предсрочни парламентарни избори е много по-добро, отколкото да се яви например на първи местни избори", допълни пред NOVA тя.
Според нея на всички вече е ясно, че предсрочен вот ще има, въпросът е кога ще се проведе.
"Още по време на консултациите преди две седмици всяка една от политическите партии каза, че легитимността на това правителство е изчерпана. Когато първата политическа сила не иска да реализира мандат, много трудно втората или третата може да го направи", поясни Славкова.
По думите й протестиращите срещу кабинета са постигнали целта си – неговата оставка.
"Хората от площада излязоха и казаха ние не харесваме никой от политическата класа, с концентрация в две определени партии. Не смятам, че ролята на протестите е да реализират и създават политически проекти. Тяхната роля е да сигнализират и покажат къде е проблемът", заключи Славкова.
