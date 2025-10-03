Социолог: Росен Желязков би бил добра дясна кандидатура за президентските избори

© NOVA NEWS "Росен Желязков е силна дясна кандидатура, която би била подкрепена и от ПП-ДБ", според социолога Васил Тончев. Кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова би бламирала желание на Радев да издигне друга кандидатура за президент, смята той.



Тончев е на мнение, че е възможно Радев да напусне поста си и да даде началото на нова партия, ако конфликтът в Украйна претърпи изменение.



Възможно е Румен Радев да влезе в изпълнителната власт и да се облагодетелства от промените в законите, които носят рестрикции на президентската институция, допусна Тончев пред NOVA NEWS.



За сътресенията в службите Тончев отбеляза, че противопоставянето е очевидно и такъв тип проблеми трябва да се решават от принципни съображения, а не срещу конкретен човек.



Относно критичната ситуация с наводненията социологът коментира, че е много трудно да се реагира на природните стихии с работа "на парче". Той смята, че “куца дългосрочното планиране", а дългосрочната визия е ключова.



